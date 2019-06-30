مصر تقترب من مواجهة جنوب أفريقيا في دور الـ16 بـ"كان 2019"

نجح المنتخب المصري، أمس، الأحد في تحقيق العلامة الكاملة له بتحقيق 3 انتصارات متتالية بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقامة فعالياتها خلال الفترة الحالية على الأراضي المصرية في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو، ليتأهل الفراعنة بذلك لدور الـ 16 من البطولة بعد تصدر المجموعة الأولى.

ووفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والخاصة بالبطولة، فإن المنتخب المصري سيواجه إما صاحب المركز الثالث من المجموعة الثالثة، أو الرابعة، أو الخامسة.

جنوب أفريقيا الأقرب لمواجهة مصر في دور الـ 16

ويعد يكون المنتخب الجنوب أفريقي هو الأقرب لمواجهة الفراعنة بدور الـ 16 من البطولة لاسيما وأنه يمتلك أفضلية عن المنتخب الكيني صاحب المركز الثالث من المجموعة الثالثة، إذ يحتل المنتخب الجنوب المركز الثالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، إلا أن الفرق بين عدد الأهداف التي أحرزها الفريق والأهداف التي تكبدتها شباكه هو (-1).

في المقابل احتل المنتخب الكيني المركز الثالث من المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، إلا أن الفرق بين عدد الأهداف التي أحرزها الفريق والأهداف التي تكبدتها شباكه هو (-4)، لذا يمتلك المنتخب الجنوب أفريقي أفضلية عن المنتخب الكيني من حيث فارق الأهداف، وأفضلية آخرى في التأهل كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث بين جميع مجموعات البطولة.

وفي المجموعة الخامسة وهي أحد المجموعات التي قد يقابل منها المنتخب الوطني صاحب المركز الثالث بدور الـ 16 يحتل المنتخب الأنجولي المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوي مع الوصيف تونس، إلا أن المنتخب التونسي أحرز أهداف أكثر من أنجولا، إذ نجح نسور قرطاج في تسجيل هدفين واستقبلت شباكه هدفين آخرين، وفارق الأهداف لديه (0)، في المقابل أحرز المنتخب الأنجولي هدفًا، واستقبلت شباكه هدفًا آخر، وفارق الأهداف لديه (0)، وسوف يتحدد صاحب المركز الثالث من تلك المجموعة غدًا، إذ سيلاقي المنتخب التونسي نظيره موريتانيا، فيما سيواجه أنجولا المنتخب المالي.