"بلماضي".. محارب أسقط جميع أعدائه وسطر المجد بعد غياب 29 عاما

ما أجمل أن تصنع مجدًا لمنتخب بلادك، بعد غيابه عن الأضواء 29 عامًا، فستكون في ذلك الوقت "محاربًا" ناجحًا بل بطلًا قوميًا، وهذا هو حال جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، والذي نجح في تحقيق كأس الأمم الأفريقية 2019 مع منتخب بلاده بعد غياب 29 عامًا عن التتويج.

وآخر بطولة توج بها منتخب الجزائر، عام 1990، حيث نجح في الفوز على منتخب نيجيريا في النهائي بهدف دون رد. ونجح منتخب الجزائر في الفوز علي السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، بهدف دون رد.

ونجحت كتيبة جمال بلماضي، في الفوز بجميع مبارياتهم في كأس الأمم الأفريقية 2019، ويعرض هذا التقرير مشوار الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2019:

في دور المجموعات :

نجح منتخب الجزائر في تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، حيث فاز السنغال بهدف دون رد، وكينيا بهدفين مقابل لا شيء، وتنزانيا بثلاث أهداف مقابل لا شيء.

دور الـ16:

حقق منتخب الجزائر فوزًا كبيرًا على منتخب غينيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

دور ربع النهائي:

حقق فوزًا صعبًا على منتخب كوت ديفوار، بضربات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

دور نصف النهائي:

فاز منتخب الجزائر على نظيره نيجيريا، بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت أحداث مثيرة للغاية.

النهائي:

وحقق منتخب الجزائر فوزًا صعبًا على منتخب السنغال للمرة الثانية في البطولة، بهدف دون رد، وحقق البطولة دون الخسارة في أي مباراة أو التعادل.