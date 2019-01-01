"بلماضي".. محارب أسقط جميع أعدائه وسطر المجد بعد غياب 29 عاما

أحدث الأخبار
جمال بلماضي
ما أجمل أن تصنع مجدًا لمنتخب بلادك، بعد غيابه عن الأضواء 29 عامًا، فستكون في ذلك الوقت "محاربًا" ناجحًا بل بطلًا قوميًا، وهذا هو حال جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، والذي نجح في تحقيق كأس الأمم الأفريقية 2019 مع منتخب بلاده بعد غياب 29 عامًا عن التتويج.
وآخر بطولة توج بها منتخب الجزائر، عام 1990، حيث نجح في الفوز على منتخب نيجيريا في النهائي بهدف دون رد. ونجح منتخب الجزائر في الفوز علي السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، بهدف دون رد.
ونجحت كتيبة جمال بلماضي، في الفوز بجميع مبارياتهم في كأس الأمم الأفريقية 2019، ويعرض هذا التقرير مشوار الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2019:
نجح منتخب الجزائر في تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، حيث فاز السنغال بهدف دون رد، وكينيا بهدفين مقابل لا شيء، وتنزانيا بثلاث أهداف مقابل لا شيء.
حقق منتخب الجزائر فوزًا كبيرًا على منتخب غينيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
حقق فوزًا صعبًا على منتخب كوت ديفوار، بضربات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.
فاز منتخب الجزائر على نظيره نيجيريا، بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت أحداث مثيرة للغاية.
وحقق منتخب الجزائر فوزًا صعبًا على منتخب السنغال للمرة الثانية في البطولة، بهدف دون رد، وحقق البطولة دون الخسارة في أي مباراة أو التعادل.
مانشستر يونايتد
0
:
0
01:30 PMالكأس الدولية للأبطال
إنتر ميلان
بنفيكا
0
:
0
10:00 PMالكأس الدولية للأبطال
ديبورتيفو جوادالاخارا
تعليقات الفيسبوك