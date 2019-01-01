"كريستيانو هولندا" وقناص إيفواري.. تعرف على منافسي تريزيجيه في أستون فيلا

وقع محمود حسن تريزيجيه، لاعب نادي قاسم باشا التركي، رسميًا على عقود انضمامه إلى فريق أستون فيلا الإنجليزي، مساء أمس الثلاثاء، في حضور مندوب من "الفيلانز".

ووفقًا لما أشارت وسائل إعلام إنجليزية، من المنتظر أن يعلن نادي أستون فيلا، تعاقده مع تريزيجيه مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابات النادي الرسمية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي.

وبعد انتقال «تريزيجيه» إلى أستون فيلا، الذي يقوده فنيًا الإنجليزي دين سميث، صاحب الـ 48 عامًا، يقدم "الوطن سبورت" خلال التقرير التالي، منافسي الدولي المصري، مع فريقه الجديد.

- الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي، والذي يُطلق عليه "كريستيانو رونالدو هولندا"، يُعد المنافس الأول لـ«تريزيجيه» مع فريق أستون فيلا، حيث شارك صاحب الـ 24 عامًا، في 34 مباراة بالموسم الماضي بمختلق المسابقات مع "الفيلانز"، سجل خلالهم 6 أهداف، وصنع مثلهم، ويجيد اللعب في 4 مراكز وهم الجناح الأيمن والأيسر، والمهاجم الصريح ومهاجم ثان.

ومقارنة بمركز محمود حسن تريزيجيه، فشارك الدولي الهولندي، في مركز الجناح الأيسر في 22 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف، وصنع 5 أخرين.

- الإيفواري جوناثان كودجيا، صاحب الـ 29 عامًا، واحد من هدافي الفريق، ومعروف بالنسبة للجماهير المصرية، نظرًا لمشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر.

شارك «كودجيا» الموسم الماضي بقميص أستون فيلا في 43 مباراة، سجل لخلالهم 9 أهداف، وصنع 4 أهداف أخرين، وبالنسبة لمركز الجناح الأيسر الذي يتواجد به «تريزيجيه»، فشارك الإيفواري في 19 مباراة بذلك المركز، سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

- الإنجليزي أندري جرين، صاحب الـ 20 عامًا، العائد من الإعارة من صفوف فريق بورتسموث، في يناير الماضي، شارك في 21 مباراة بمختلف المسابقات، سجل هدفا وصنع مثله.

- الإسباني خوسيه إجناسيو الشهير بـ"يوتا"، صاحب الـ 28 عامًا، والمنتقل حديثًا لفريق أستون فيلا قادمًا من برمنجهام سيتي، يلعب في مركز الجناح الأيمن، إلا أن طريقة المدير الفني دين سميث لا تعتمد على مركز معين ويعتمد على نظيره التدوير في المراكز بين الأجنحة.

وشارك "يوتا" بالموسم الماضي مع فريق برمنجهام سيتي، ويبدو أن أرقامه تشير أن صناعته للأهداف أعلي من تسجيله، حيث سجل في 41 مباراة بمختلف المسابقات 3 أهداف وصنع 9 أخرين لزملائه بالفريق.