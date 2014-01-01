بينهما المدرب السابق للأهلي ودياز.. 5 مرشحين لقيادة الزمالك

يسابق نادي الزمالك الزمن من أجل التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة، خلفا لخالد جلال، الذي تمت إقالته عقب الخسارة من الأهلي وفقدان بطولة الدوري العام.

وقرر مسئولي الأبيض تعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا لمدة أسبوع، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، حيث يستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها الصومالي في دور الـ16 لدوري أبطال افريقيا يوم الأحد المقبل.

وتوجه أمير وأحمد مرتضى، إلى خارج البلاد من أجل التعاقد مع المدير الفني، وسط شديد كبير على الاسم

"الوطن سبورت" يستعرض أبرز المرشحين لقيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبل:

1- جوزيه بيسيرو:

عرض أحد وكلاء اللاعبين على نادي الزمالك التعاقد مع المدير الفني السابق للنادي الأهلي، ولكن هناك حالة من الانقسام داخل النادي على التفاوض معه، حيث يرى البعض أنه فشل مع القلعة الحمراء ولم يظهر بالشكل الجيد، بينما يرى البعض الأخر أنه مدرب مميز، ورحل من النادي الأهلي من أجل تدريب بورتو البرتغالي وهو من الأندية الكبيرة في أوروبا.

2- رامون دياز:

يعد الأجنتيني المدير الفني السابق لبراميدز، من ضمن المرشحين البارزين للنادي الأبيض، حيث أكد إيميليانو دياز نجل المدرب ومساعدته أن الزمالك استطلع رأي رامون ولكن دون التقدم بعرض رسمي، وأنه لا يمانع في العودة لمصر، ولكن في حال تنفيذ جميع طلباته، ومن ضمنها القدوم بجهاز فني كامل وهو ما يرفضه الزمالك ويريد ثلاث مساعدين فقط.

3- خاليلوزيتش:

دخل البوسني المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر ضمن ترشيحات نادي الزمالك، خاصة بعد رحيله بشكل رسمي عن تدريب نانت الفرنسي منذ أيام قليلة، ولكن لم يقدم الأبيض عرض رسمي بينما تحدث مع بعض الوكلاء فقط، ومن جانبه أكد المدير الفني أنه دخل في مفاوضات لتدريب منتخب المغرب.

4- نيكولا ديبوي:

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن المدير الفني لمنتخب مدغشقر الذي فجر أكبر مفاجآت كأس أمم أفريقيا بوصوله لدور الثمانية، هو أقرب المرشحين لتولى القيادة الفنية للأبيض دون الكشف عن التفاصيل الكاملة.

5- جيسفالدو فيريرا:

يعد البرتغالي المدير الفني السابق للأبيض، أبرز الأسماء التي تريد جماهير الزمالك عودته مرة أخرى خاصة بعد نجاحه الكبيرة في قيادته للفريق بالفوز بالدوري والكأس عام 2014، بينما يقف العائق الوحيد مستحقاته المتأخرة، حيث طلب الحصول على المستحقات المتأخرة قبل الدخول في مفاوضات لعودته.