رقم استثنائي.. مصر تحصد جميع جوائز أمم أفريقيا تحت 23 عاما

نجح المنتخب المصري في تحقيق جميع جوائز بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث نجح المنتخب المصري في تحقيق اللقب وحصد جائزة اللعب النظيف وأفضل لاعب وجائزة الهداف وكذلك أفضل مدرب في البطولة.

مصطفى محمد، مهاجم الفراعنة نجح في حصد جائزة الهداف بعدما نجح في تسجيل 4 أهداف خلال مباريات البطولة، فيما نجح رمضان صبحي في حصد جائزة أفضل لاعب بعد صناعة 6 أهداف وتسجيل 3 أهداف، وقدم بطولة كبيرة مع الفراعنة، خاصة وأنه كان قائدًا للمنتخب.

ونجح المنتخب المصري في حصد جائزة اللعب النظيف، خاصة وأن المنتخب الوطني لم يتلق أي لاعب في القائمة الكارت الأحمر، أو تسبب في أزمة خلال البطولة.

ونجح شوقي غريب في حصد جائزة أفضل مدرب، خاصة وأنه قاد الفراعنة للفوز في 5 مباريات بالبطولة.

المنتخب المصري يحقق جميع الجوائز في حدث فريد من نوعه

ولم يحدث من قبل أن حقق منتخب جميع الجوائز في بطولتي 2011 والتي أقيمت بالمغرب و2015 بالسنغال، حيث نجح المنتخب الجابوني في حصد البطولة الأولى، فيما حصد منتخب نيجيريا البطولة الثانية، لينجح المنتخب المصري في تحقيق البطولة الثالثة.