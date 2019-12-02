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بعد فسخ تعاقده.. لوائح "فيفا" تؤكد قانونية موقف النقاز ضد الزمالك

04:34 ص | الإثنين 02 ديسمبر 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
بعد فسخ تعاقده.. لوائح "فيفا" تؤكد قانونية موقف النقاز ضد الزمالك

حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك

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أعلن التونسي حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك فسخ تعاقده مع الفريق الأبيض، لعدم حصوله على المستحقات المتأخرة لدى النادي، خلال الفترة الماضية. 

وأكد اللاعب من خلال "ستوري" صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فسخ تعاقده، موجها الشكر لكل جماهير نادي الزمالك على الدعم الكبير له، خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه لجأ لذلك بسبب فشل الحصول على المستحقات لفترة أكثر من شهرين.

فيفا يؤكد أحقية حمدي النقاز في فسخ تعاقده  

وبالرجوع لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن للاعب الأحقية في فسخ تعاقده، وفقًا للقانون الجديد الذي أصدره "فيفا" في هذا الشأن، حيث أطلق قانونا جديدا يسمح فيه للاعب الموقع عقدا احترافيا سواء كان محليا أو أجنبيا بفسخ تعاقده مع النادي في حال عدم حصوله على راتبه لشهرين متتاليين، بعدما كانت في القانون الأول لمدة 3 أشهر. 

وينص القانون الجديد على بندين وهما:

أولا: "يحق لأي لاعب في الدوري الممتاز سواء كان محليا أو أجنبيا بفسخ عقده مع ناديه في حال مرور شهرين دون الحصول على مستحقاته".

ثانيا: "لا يجوز للاعب طلب فسخ تعاقده مع النادي في حال عدم المشاركة في المباريات طالما يحصل على مستحقاته بانتظام، حيث كانت اللائحة القديمة تنص على أحقية اللاعب بفسخ تعاقده إذا لم تتجاوز نسبة مشاركته مع النادي 10% في الموسم الكروي الواحد".

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