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مفاجأة.. لوائح "فيفا" تتيح للاعبي الزمالك فسخ تعاقدهم على خطى النقاز

05:30 ص | الإثنين 02 ديسمبر 2019
كتب: كريم عثمان
مفاجأة.. لوائح "فيفا" تتيح للاعبي الزمالك فسخ تعاقدهم على خطى النقاز

فريق الزمالك

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طوال الأربع أشهر الماضية، لم يحصل لاعبو فريق نادي الزمالك على مستحقاتهم، وإنما حصلوا على 12.5% منها فقط، ولم يصرف لهم النادي أي أموال أخرى، وهو ما أكده مصدر داخل النادي، لـ"الوطن سبورت".

من ضمن هؤلاء اللاعبين، مدافع الفريق حمدي النقاز، الذي لم يجد سبيلا سوى فسخ عقده مع النادي الأبيض، بعد تقدمه بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ تعاقده من جانب واحد بسبب تأخر مستحقاته، حسبما أعلن اللاعب بنفسه عبر حسابه على موقع إنستجرام، إضافة إلى محاميه الذي أعلن ذلك عبر حسابه على تويتر.

اللاعب التونسي، استند في فسخ عقده إلى قانون "فيفا" الجديد الذي يسمح فيه للاعب الموقع عقدًا احترافيًا سواء كان محلياً أو أجنبيًا بفسخ تعاقده مع النادي في حال عدم حصوله على راتبه لشهرين متتاليين، وفقًا لثلاثة تعديلات مقررة على لائحة لجنة الاحتراف، وأوضاع اللاعبين.

ووفقًا لقانون الفيفا الجديد، يحق للاعبي الزمالك فسخ عقدهم مع القلعة البيضاء، بسبب تأخر مستحقاتهم، لمدة 4 أشهر وعدم حصولهم سوى على 12.5% منها فقط، ليسيروا على خطى "النقاز"، خصوصًا عقب غضبهم من التهديدات والإساءات التي صدرت من رئيس النادي، حول أسرة كل لاعب بعد الهزيمة من مازيمبي.

البنود التي تدعم موقف لاعبي الزمالك

وتنص البنود الثلاثة التي أقرها الاتحاد الدولى على الآتي:

البند الأول: "يحق لأي لاعب في الدوري الممتاز سواء كان محليا أو أجنبيا بفسخ عقده مع ناديه في حال مرور شهرين دون الحصول على مستحقاته".

فيما نص البند الثاني: "لا يجوز للاعب طلب فسخ تعاقده مع النادي في حال عدم المشاركة في المباريات طالما يحصل على مستحقاته بانتظام ، حيث كانت اللائحة القديمة تنص على أحقية اللاعب بفسخ تعاقده إذا لم تتجاوز نسبة مشاركته مع النادي 10% في الموسم الكروي الواحد".

أما البند الثالث: "أحقية اللاعب الذي يجرى تصعيده للفريق الأول بالرحيل لأي نادٍ آخر، إذا لم يبرم ناديه عقداً رسمياً معه في الموسم نفسه الذي يتم فيه تصعيده".

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