بالفيديو| التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة الزمالك ونهضة البركان

انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريقي الزمالك ونهضة البركان المغربي، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والذي يجمع الفريقين على الملعب البلدي بالبركان بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقبل بداية اللقاء قامت جماهير نهضة البركان بعمل دخلة رائعة ومميزة بالمدرجات، كانت بمثابة اللقطة الأبرز في تلك المواجهة.

نهضة البركان الأخطر أمام الزمالك

ونجح فريق نهضة البركان في السيطرة على وسط الميدان، خلال الربع ساعة الأولى من اللقاء، وكانت هجماته هي الأخر على الإطلاق على مرمى الفريق الأبيض.

وفي الدقيقة 4، من زمن اللقاء كاد يفتتح محمود علاء أول أهداف الزمالك من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء نهضة البركان، لكنه تسديدته مرت أعلى عارضة مرمى الفريق المغربي.

وفي الدقيقة 8، كاد ينجح يوسوفو دايو مدافع نهضة البركان، في تسجيل أول أهداف فريقه من تسديدة قوية داخل منطقة جزاء الفريق الأبيض، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى عمر صلاح حارس الزمالك بسنتيمترات قليلة فقط.

وفي الدقيقة 15، سدد مدافه نهضة البركان دايو رأسية اصطدت بالعارضة، لتصل إلى أحد لاعبي الفريق المغربي، الذي سدد تصويبة قوية تصدى لها عمر صلاح ببراعة.

نهضة البركان يواصل سيطرته على وسط الميدان

وكثف فريق نهضة البركان المغربي من هجماته بعد ذلك على مرمى الفريق الأبيض، لكن تكتل لاعبي الزمالك المنظم بوسط ملعبهم حال دون تهديد مرماهم بفرص خطيرة أو أهداف محققة.

وفي الدقيقة 18، سدد المهاجم التوجولي لابا كودجو تصويبة قوية من خارج منطقة جزاء الزمالك، لكن المتالق عمر صلاح حارس مرمى الزمالك تصدى للكرة ببراعة كبيرة.

وفي الدقيقة 29، سدد حمدي لعشير كرة قوية داخل منطقة جزاء الزمالك، اصطدمت بالدفاع وخرجت إلى ركنية.

وحاول لاعبي الزمالك مبادلة لاعبي النجوم الهجمات، لكنها لم ترتق إلى الخطورة في النهاية.

وفي الدقيقة 33، سدد عمر السعيد، مهاجم الزمالك تصويبة صاروخية من خارج منطقة جزاء نهضة البركان، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الفريق المغربي.

وفي الدقيقة 34، سدد المهاجم الدولي التوجولي لابا كودجو لاعب نهضة البركان تصويبة قوية مرت أعلى عارضة الزمالك بقليل.

وفي الدقيقة 41، كاد يحرز المهاجم التوجولي هدفًا رائعًا لفريقه بعدما سدد كرة بطريقة خادعة تجاه مرمى الزمالك، لكن كرته اصطدمت بعارضة الفريق المغربي في النهاية.

ويصطدم الزمالك، بنهضة بركان، اليوم الأحد في مباراة مرتقبة ومصيرية لجماهير الفريقين، خاصة وأن بركان لم يتأهل من قبل لنهائي قاري، بينما يسعى الزمالك لنيل اللقب الغائب عن خزائنه ليكون حاصدًا جميع الألقاب الأفريقية، بعدما حصد بطولة السوبر، ودوري الأبطال وكأس أفريقيا لأبطال الكؤوس، وكانت الأندية المغربية تفوقت على المصرية في آخر نهائي "قاري" بعدما فاز الوداد على الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا العام قبل الماضي.

الزمالك يواجه أزمة في تلك المباراة، ويعود السبب لغياب حارسي الفريق عن اللقاء كلًا من محمود عبدالرحيم جنش وعماد السيد، حيث تعرض جنش للطرد في مباراة إياب نصف نهائي البطولة أمام النجم الساحلي، بينما تعرض عماد السيد للإصابة خلال مباراة الداخلية في الدوري بالجولة الـ 32، ليصبح عمر صلاح وحيدًا في قائمة الزمالك لحماية عرين "الأبيض" في مباراة ستكون صعبة أمام فريق، لم يخسر على ملعبه نهائيًا في بطولة "الكونفدرالية".

ويمتلك الفريق المغربي بين صفوفه هداف البطولة المغربية التوجولي لابا كودجو الذي أصبح محط أنظار كبار أفريقيا وآسيا، بجانب العروض الأوروبية الذي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية نظرًا لأدائه اللافت مع فريقه، حيث جعل الأهلي يدخل معه في مفاوضات رسمية من أجل ضمه بداية من الموسم الجديد.