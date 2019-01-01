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جينيراسيون فوت يصعّد أزمته ضد الزمالك.. ويتهم مراقب المباراة بالتواطئ

02:12 م | الأحد 29 سبتمبر 2019
كتب: محمود فؤاد
جينيراسيون فوت يصعّد أزمته ضد الزمالك.. ويتهم مراقب المباراة بالتواطئ

فريق جينراسيون السنغالى

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يتواجد فريق الكرة بنادي الزمالك، في معسكر بمدينة برج العرب بالإسكندرية، لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، اليوم الأحد، في الثامنة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور 32 بدوري أبطال أفريقيا.

في الوقت ذاته، استقر نادي جينيراسيون فوت على التدريب في ملعب فندق الإقامة بالقاهرة حتى العودة إلى بلادهم الثلاثاء المقبل، بعد رفضهم خوض المباراة اليوم الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بدلا من أمس السبت على ملعب بتروسبورت.

ويرفض النادي السنغالي حتى الآن السفر لبرج العرب ويتمسكون بالعودة لبلادهم، كما رفضوا الحجز في أي ملعب للتدريب وفضلوا خوض مرانهم في ملعب الفندق.

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يذكر أن إدارة نادي جينيراسيون، أصدرت بيانا بشأن الأزمة اعتراضا على تغيير موعد المباراة من أمس السبت بملعب بترو سبورت، إلى اليوم الأحد بستاد برج العرب.

وكشف مصدر لـ"الوطن سبورت"، أن إدارة النادي السنغالي استقرت على تصعيد الأمر للمحكمة الرياضية الدولية، واستندوا في شكواهم بأن موعد المباراة المعلن 29 سبتمبر على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، وأخطروا بعدها بيوم بتغييره لتكون 28 على نفس الملعب، إلا أنهم تفاجئوا بعد ذلك بإخطارهم بأن موعد المباراة سيكون يوم 29 من ذات الشهر مع نقلهل لملعب برج العرب بالإسكندرية، الأمر الذي يرفضوه، مستندين على أن اللائحة تنص على أن تغيير موعد وملعب المباراة يكون بموافقة الطرفين، وقبلها بوقت كاف، وهو مالم يحدث في تلك الحالة.

وتابع المصدر: "إدارة الفريق السنغالي اشتكت مراقب المباراة واتهمته بالتواطئ مع الزمالك وأنه لم يتواصل معهم نهائيا حسبما تنص اللوائح والقوانين".

واختتم تصريحاته: "إدارة الفريق السنغالي تعتمد أيضا على أن كل الخطابات التي وصلت إليهم موقعة من السكرتير الثاني للاتحاد الأفريقي، واللائحة تنص على أن المخاطبات الرسمية لابد وأن تكون بتوقيع السكرتير الأول".

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