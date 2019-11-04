رمضان صبحي لـ"الوطن سبورت": لن نتنازل عن لقب بطولة أمم أفريقيا

قال رمضان صبحي، قائد المنتخب الأوليمبي، إن جميع لاعبي المنتخب يقدرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، خلال مشاركتهم في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 8 و22 نوفمبر الجاري.

وقال رمضان لـ"الوطن سبورت": "إقامة بطولة أمم أفريقيا في مصر يجعل على اللاعبين ضغوط إضافية، لأن المنتخب مطالب بتحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الجماهير المصرية المنتظر تواجدهم في المدرجات لدعم اللاعبين".

وأضاف: "لدينا طموحات كبيرة بحمل كأس البطولة الأفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، ولن نتنازل عن هذا الحلم، ونعد الجماهير ببذل أقصى جهد خلال منافسات البطولة".

ضربة البداية أمام مالي

وستكون ضربة بداية منتخب مصر بالبطولة من خلال مواجهة مالي، الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات، وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الفراعنة بالمجموعة الأولى مع منتخبات مالي وغانا والكاميرون، وستكون المواجهة الثانية مع البلاك ستارز يوم 11 نوفمبر الجاري، وسيكون الختام بمواجهة أسود الكاميرون يوم الرابع عشر من الشهر ذاته.

وتشهد القائمة النهائية وجود 21 لاعبا بعد استبعاد خمسة عناصر، هم: "مصطفى شوبير، أحمد أيمن، محمد صادق، أحمد حمدي، وناصر منسي"، ويسعى لاعبو المنتخب الأولمبي للفوز على مالي وحصد نقاط المباراة الثلاثة لتوجيه رسالة لكل المنافسين بقدرة المنتخب الأولمبي على حصد لقب البطولة.