أحدث الأخبار

أخر الأخبار

رانيا علواني تشارك بمنتدى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات WADA في بولندا

تقارير: ريال مدريد يجدد مفاوضات ضم محمد صلاح مقابل 130 مليون يورو

الأهلي يتفوق على يونايتد ودورتموند ويسبق الزمالك بـ65 مركزا في تصنيف الأندية

بعد تونس والجزائر والمغرب.. مصر تتطلع لتجنب "النحس العربي" في أمم أفريقيا

رمضان صبحي لـ"الوطن سبورت": لن نتنازل عن لقب بطولة أمم أفريقيا

01:42 م | الإثنين 04 نوفمبر 2019
كتب: شادي ممدوح
رمضان صبحي لـ"الوطن سبورت": لن نتنازل عن لقب بطولة أمم أفريقيا

رمضان صبحي لاعب المنتخب الأولمبي

أخبار متعلقة

قال رمضان صبحي، قائد المنتخب الأوليمبي، إن جميع لاعبي المنتخب يقدرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، خلال مشاركتهم في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 8 و22 نوفمبر الجاري.

وقال رمضان لـ"الوطن سبورت": "إقامة بطولة أمم أفريقيا في مصر يجعل على اللاعبين ضغوط إضافية، لأن المنتخب مطالب بتحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الجماهير المصرية المنتظر تواجدهم في المدرجات لدعم اللاعبين".

وأضاف: "لدينا طموحات كبيرة بحمل كأس البطولة الأفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، ولن نتنازل عن هذا الحلم، ونعد الجماهير ببذل أقصى جهد خلال منافسات البطولة".

ضربة البداية أمام مالي 

وستكون ضربة بداية منتخب مصر بالبطولة من خلال مواجهة مالي، الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات، وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الفراعنة بالمجموعة الأولى مع منتخبات مالي وغانا والكاميرون، وستكون المواجهة الثانية مع البلاك ستارز يوم 11 نوفمبر الجاري، وسيكون الختام بمواجهة أسود الكاميرون يوم الرابع عشر من الشهر ذاته.

وتشهد القائمة النهائية وجود 21 لاعبا بعد استبعاد خمسة عناصر، هم: "مصطفى شوبير، أحمد أيمن، محمد صادق، أحمد حمدي، وناصر منسي"، ويسعى لاعبو المنتخب الأولمبي للفوز على مالي وحصد نقاط المباراة الثلاثة لتوجيه رسالة لكل المنافسين بقدرة المنتخب الأولمبي على حصد لقب البطولة.

أخبار قد تعجبك

"نيدفيد" خارج الأهلى فى يناير.. وطبيب الفريق يحذر اللاعبين

استطلاع رأى

  • الاتحاد

    الاتحاد

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • الوصل

    الوصل

  • سبال

    سبال

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • سامبدوريا

    سامبدوريا

  • بيلينينسيش

    بيلينينسيش

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • باكوس دي فيريرا

    باكوس دي فيريرا

  • بورتيمونينسي

    بورتيمونينسي

  • 0

    :

    0

    11:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • سانتا كلارا

    سانتا كلارا

  • فيتوريا سيتوبال

    فيتوريا سيتوبال

  • 0

    :

    0

    11:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بوافيستا

    بوافيستا

  • أنقرة جوجو

    أنقرة جوجو

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • غازي عنتاب سبور

    غازي عنتاب سبور

  • فولاد خوزستان

    فولاد خوزستان

  • 0

    :

    0

    04:15 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • بیرسبولیس

    بیرسبولیس

  • مولودية وجدة

    مولودية وجدة

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • يوسفية برشيد

    يوسفية برشيد

  • البسيتين

    البسيتين

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    كأس ملك البحرين
  • النجمة

    النجمة

  • قلالي

    قلالي

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    كأس ملك البحرين
  • الحالة

    الحالة

  • البديع

    البديع

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    كأس ملك البحرين
  • المنامة

    المنامة

الأكثر قراءة

مباشر لحظة بلحظة.. بيراميدز 3 × 0 يانج أفريكانز (الكونفدرالية الإفريقية).. نهاية المباراة

مايفوتكش| السعيد يصدم الزمالك واتهام مدرب الأهلي بالرشوة وسور سري بالتتش

في ليلة توهج تريزيجيه.. ليفربول يخطف انتصارا قاتلًا من أستون فيلا (فيديو)
"الكبار" يدعمون المنتخب الأولمبى.. واللاعبون: سنقاتل فى الملعب