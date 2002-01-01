دقيقة حداد في نهائي دوري أبطال أوروبا على رحيل رييس

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وقوف فريقي توتنهام وليفربول خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، دقيقة حداد على رحيل الإسباني أنطونيو رييس، مهاجم نادي أرسنالالإنجليزي وريال مدريد الإسباني، في حادث سيارة.

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن الرحيل المأساوي لرييس اليوم جعل الاتحاد الأوروبي يقرر وقوف دقيقة صمت قبل بدء المباراة النهائية.

ذا صن: رحيل رييس كان مأساوي

ويلعب صاحب الـ35 عاما حاليا في أحد فرق الدرجة الثانية الإسباني.

وفاز ريوس بخمس بطولات أوروبية مع أتلتيكو مدريد و إشبيلية، منهم 3 نسخ على التوالي 2013-2014 و2014-2015 و2015-2016، مع الفريق الأندلسي.

وحقق لقب الدوري الإسباني عام 2004 مع أرسنال الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2005، ووصل معهم إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، عام 2005، وخسروا أمام برشلونة.

وحقق لقب كأس أمم أوروبا مع المنتخب الإسباني تحت 19 عاما وكان ذلك عام 2002.

وعلق نادي إشبيلية، على الحادث عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «توتير»: "نحن لا نصدق هذه الأخبار السيئة، ريوس توفى في حادث سير، أرقد في سلام".

وأبدى سيرجيو راموس، قائد المنتخب الإسباني حزنه وكتب: "محطم ولا أجد كلمات تعبر عن أحساسي، كل التعازي لعائلته وسنظل دائما نتذكرك يا أخي وصديقي".