نهائي أبطال أوروبا| صلاح يقود هجوم ليفربول وكين يعود لتوتنهام في مباراة الحلم

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربولب عن تشكيل فريقه في مواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا والذي سيقام في العاصمة الإسبانية "مدريد"، على ملعب "واندا متروبوليتانو"، معقل فريق أتلتيكو مدريد، وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي :

حراسة مرمى: اليسون.

في خط الدفاع : ارنولد وروبرتسون وفان دايك وماتيب.

في خط الوسط : فينالدوم فابينيو، هندرسون.

خط الهجوم : صلاح وماني وفيرمينو.

فيما جاء تشكيل توتنهام على النحو التالي بعدما شهد عودة هاري كين عقب تعافيه من الإصابة :

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: كييران تريبير - توبي ألدرفيليد - جان فيرتونجن - داني روز.

خط الوسط: موسي سيسوكو - فينكس - ديلي آلي - كريستيان إريكسن.

خط الهجوم: سون هيونج مين - هاري كين.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى العاصمة الإسبانية "مدريد" وتحديدا ملعب واندا "متروبوليتانو" في مدريد، حيث تنطلق مباراة الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، بين فريقي "ليفربول" الإنجليزي بقيادة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح و مواطنه "توتنهام"، ونهائي دوري الأبطال لن يقتصر على هذه المباراة، حيث قبل انطلاق صافرة حكم المباراة لبدء المباراة النهائية، بربع ساعة، سيقدم فريق الروك الأمريكي "Imagine Dragons"، عروض فنية، قبل انطلاق هذا الحدث الرياضي الأبرز ليس فقط في القارة العجوز، ولكن في جميع دول العالم.

وكانت شركة "بيبسي"، أعلنت عن تقديم فريق "Imagine Dragons"، الغنائي الأمريكي عروضًا فنية قبُيل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، في الأول من يوليو المقبل على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وفاجأت الشركة الأمريكية، عشاق كرة القدم بالفريق الأمريكي لتقديم الحفل الذي سيذاع عبر 200 دولة حول العالم، إذ يتمتع بصيت كبير بعد فوزه بعديد الجوائز وتضمين أغانيه في سلسلة الألعاب الشهيرة لشركة كونامي "PES".

وذكرت قناة "يورو سبورت"، أنه يُقام الحفل الافتتاحي لنهائي دوري أبطال أوروبا للعام الرابع تواليًا برعاية شركة بيبسي، حيث قدمت للجماهير العام الماضي النجمة الإنجليزية دواليبا ولقيت رواجًا ضخمًا، إذ حققت أعلى نسبة مشاهدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واوضحت "يورو سبورت"، أن الفريق الحائز على "جوائز جرامي"، سيقدم بعضًا من أعماله الناجحة مؤخرًا، على غرار: Believer و Radioactive و Thunder، ووفق التقارير فإن الحفل الافتتاحي لنهائي الأبطال سيتضمن تقنيات لم تشهدها البطولة على مدار تاريخها إطلاقًا.

من جانبها، قالت نائب رئيس قسم التسويق بشركة "بيبسي"، ناتاليا فيليبوسيانتيس، إنه "في وجود مؤسسة كبيرة كالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وعلامة مميزة في مجال الموسيقى كإيمجان درجونز، فلا يوجد أفضل من الحفل التقديمي لنهائي دوري الأبطال بالنسبة لشركة بيبسي، سيكون نهائيًا مثيرًا ومُعبرًا عن مدى متانة الشراكة وإلى أي مدى وصلت"، فيما أوضح دان رينولدز، أحد أعضاء الفريق في تصريح صحفي: "إنه لمن الشرف أن نقدم عرضًا احتفاليًا في نهائي دوري أبطال أوروبا بالشراكة مع بيبسي، إنها الرياضة الأكثر شغفًا في العالم، سيكون عرضًا رائعًا في مدريد".

وأوضح: عندما إلى المسرح في ملعب متروبوليتانو بمدريد في الأول من يونيو سيكون ذلك أكبر عرض لعمل الفرقة حتى الآن. وسيتم عرض نهائي هذا العام في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

وذكر موقع "بيلبورد"، أن في عام 2018، بلغ عدد مشاهدي حفل افتتاح نهائي النسخة الماضية من دورو أبطاال أوروبا والتي أحيته مطربة البوب ​​البريطاني دوا ليبا بلغ قرابة 80 مليونًا، وذكرت الفرقة الأمريكية، أمس الجمعة، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": " سنبدأ حفل افتتاح نهائي دوري أبطال أوروبا الذي ستقدمه "Pepsi" الساعة 20:45 بتوقيت وسط أوروبا، وجاءت التغريدة مصحوبة بفيديو ترويجي لحفل الافتتاح، وفي الفيديو الترويجي، ظهر دان رينولدز وهو يغني أغنية "natural".

وكانت الفرقة الأمريكية نشرت تغريدة على موقع "تويتر"، الخميس الماضي، مصحوبة بصورة تظهر أعضاء الفريق، وكتبت الفرقة الامريكية: "وراء الكواليس في مدريد نضع اللمسات الأخيرة على أداء حفل الافتتاح".

وحصدت فرقة الروك الأمريكية، والتي تتخذ من "فيجاس"، مقرا لها، النجاح تلو الآخر منذ تأسيسها عام 2008، وفي عام 2013، صنفت أغنيتها "Radioactive"، كأفضل أغنية لعام 2013 حسب مجلة "رولينج ستون" والتي حصدت على أكثر من مليار مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، منذ نشرها في ديسمبر 2012.

وحصدت أغنية "beleiver"، على أكثر من مليار مشاهدة منذ نشرها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، في 7 مارس 2017، واكتسبت الفرقة الشهرة من إطلاق ألبومهم "نايت فيجنز" في 2012.