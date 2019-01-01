رسميًا.. نيمار يغيب عن كوبا أمريكا 2019

تأكد بشكل رسمي، غياب الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، عن المشاركة في كوبا أمريكا 2019، والمقرر انطلاقها يوم 15 من الشهر الجاري في البرازيل.

وجاء غياب قائد منتخب السامبا، عن كوبا أمريكا، بعد تعرضه لتمزق في أوتار الكاحل لساقه الأيمن، خلال لقاء بلاده الودي، أمام قطر اليوم، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات البطولة.

وتعرض اللاعب البالغ من عمر 27 عامًا، للإصابة من قبل عاصم دابيو لاعب وسط منتخب قطر، بعد تدخله العنيف على "نيمار" بعد مرور 17 دقيقة فقط من بداية اللقاء.

نيمار ينتقل إلى المستشفى بعد الإصابة القوية

وانتقل نيمار إلي مستشفى "نيمجر" بالبرازيل، لتلقى العلاج، وتحديد حجم الإصابة، وقام بزيارته الرئيس البرازيلي " جايير بولسونارو" رفقه نجله، بالإضافة لأطباء منتخب السامبا، روددريجو لاسمار وفيليب خليل.

ونشر الرئيس البرازيلي، تغريدة على حسابه الرسمي، على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تجمعه مع اللاعب في المستشفى، وعلق قائلًا: "زيارة نيمار بمستشفى نيمجر في برازيليا، أتمنى لك الشفاء العاجل والسريع!".

ويستعد منتخب البرازيل، لملاقاه هندوراس، يوم الأحد المقبل، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب "بيرا ريو" بالبرازيل، في البروفة الأخيرة لراقصي السامبا قبل انطلاق كوبا أمريكا. ويتواجد منتخب البرازيل، على رأس المجموعة الأولي بكوبا أمريكا، كونه مستضيف البطولة، والتي تضم كلا من بوليفيا وفنزويلا وبيرو، على أن يستهل مشواره أمام فنزويلا، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "مورومبي" بمدينة ساو باولو.