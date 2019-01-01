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عاجل| صلاح عن خروج مصر: كان نفسنا نكمل المشوار.. وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء

12:03 ص | الإثنين 08 يوليو 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
عاجل| صلاح عن خروج مصر: كان نفسنا نكمل المشوار.. وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء

محمد صلاح

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علق محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي عن خروج المنتخب الوطني من جنوب أفريقيا عقب الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد في الدقائق القاتلة من عمر المباراة.

وقال صلاح عبر حسابه الرسمي "تويتر" : حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية.

 

وتابع : اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم.

مصر تخرج من أمم أفريقيا بمباراة كارثية

وقدم المنتخب الوطني مباراة كارثية أمام المنتخب الجنوب أفريقي في دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا، بعدما خسر بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة بحضور أكثر من 70 ألف مشجع.

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