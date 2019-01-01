أحدث الأخبار

أخر الأخبار

رسميًا.. فرج عامر يعلن عن ضم ناصر ماهر من الاهلي

الزمالك يجهز ملف أزمة "كهربا" للرد على شكوى أفيس البرتغالي

رسميا.. واتفورد يتعاقد مع السنغالي إسماعيلا سار

رسميا.. لوكاكو ينضم لصفوف إنتر ميلان

الشرطة الإنجليزية تلقي القبض على مشجع إيفرتون المتهم بالعنصرية ضد محمد صلاح

04:29 م | الخميس 08 أغسطس 2019
كتب: أحمد أبوالليل
الشرطة الإنجليزية تلقي القبض على مشجع إيفرتون المتهم بالعنصرية ضد محمد صلاح

محمد صلاح

أخبار متعلقة

قامت الشرطة الإنجليزية، اليوم الخميس، بالقبض على مشجع فريق إيفرتون الذي وجه عبارات عنصرية ضد المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وتعرض محمد صلاح لهجوم عنصري من قبل أحد مشجعي نادي إيفرتون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لتخرج الشرطة بيانا على الفوز بسبب هذا الأمر.

وكشفت صحيفة "نورس ويست نيوز" الإنجليزية، أن شرطة ميرسيسايد اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 32 عاما، بسبب اتهامه في ارتكاب جريمة العنصرية ضد أحد لاعبي فريق ليفربول، فضلا عن عرقلته لضابط شرطة أثناء القيام بعمله، مضيفة أن المتهم يخضع حاليا للاستجواب من أجهزة الشرطة.

وكان أحد المشجعين التابعين لنادي إيفرتون، قد نشر عدة تغريدات وصور تحمل العديد من الإساءات والتهديدات لمحمد صلاح لاعب فريق ليفربول، ولم تكن هذه هي الواقعة الأولى، فقد تعرض محمد صلاح من قبل لوقائع عنصرية في الأراضي الإنجليزية من قبل مشجعي تشيلسي ووست هام يونايتد.

الشرطة الإنجليزية تحقق في عنصرية جماهير إيفرتون ضد محمد صلاح

جدير بالذكر أن الشرطة، أصدرت بيانا بأنهم على دراية كاملة بتدوينة العنصرية التي نشرت في حق لاعب ليفربول، وتم التفاعل معها من قبل آخرون وسيتم فتح تحقيق في هذا الأمر، مشددين على أنه لن يتم التسامح مع جريمة العنصرية بأي حال من الأحوال، وبالتحديد مع الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، والإنترنت من أجل استهداف الآخرين، فضلًا عن الذين يرتكبون جرائم جنائية مثل الكراهية، فهم في حاجة إلى فهم أنهم ليسوا خارج نطاق القانون.

وأصدر إيفرتون، في وقت سابق، بيانا حول هذه الواقعة، يدين بأي نوع من أنواع العنصرية، موضحين أنهم تواصلوا مع السلطات المختصة، من أجل تحديد هوية الشخص.

أخبار قد تعجبك

صفقات الأهلى الجديدة خارج حسابات لاسارتى أمام "اطلع برّه"

استطلاع رأى

  • نابولي

    نابولي

  • 1

    :

    2

    01:30 AM

    مباريات ودية - أندية
  • برشلونة

    برشلونة

الأكثر قراءة

لاسارتي يعد ثلاثي الأهلي بالقيد محليًا وأفريقيًا.. وتفاصيل جديدة في صفقة "كهربا"

عاجل| تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها في دوري أبطال أفريقيا

رسميا.. أفيس البرتغالي يشكو اتحاد الكرة والزمالك لـ«فيفا» بسبب كهربا
فرنسي وإسباني مرشحان لمنصب مدرب الزمالك بالموسم الجديد