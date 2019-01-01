الشرطة الإنجليزية تلقي القبض على مشجع إيفرتون المتهم بالعنصرية ضد محمد صلاح

قامت الشرطة الإنجليزية، اليوم الخميس، بالقبض على مشجع فريق إيفرتون الذي وجه عبارات عنصرية ضد المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وتعرض محمد صلاح لهجوم عنصري من قبل أحد مشجعي نادي إيفرتون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لتخرج الشرطة بيانا على الفوز بسبب هذا الأمر.

وكشفت صحيفة "نورس ويست نيوز" الإنجليزية، أن شرطة ميرسيسايد اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 32 عاما، بسبب اتهامه في ارتكاب جريمة العنصرية ضد أحد لاعبي فريق ليفربول، فضلا عن عرقلته لضابط شرطة أثناء القيام بعمله، مضيفة أن المتهم يخضع حاليا للاستجواب من أجهزة الشرطة.

وكان أحد المشجعين التابعين لنادي إيفرتون، قد نشر عدة تغريدات وصور تحمل العديد من الإساءات والتهديدات لمحمد صلاح لاعب فريق ليفربول، ولم تكن هذه هي الواقعة الأولى، فقد تعرض محمد صلاح من قبل لوقائع عنصرية في الأراضي الإنجليزية من قبل مشجعي تشيلسي ووست هام يونايتد.

الشرطة الإنجليزية تحقق في عنصرية جماهير إيفرتون ضد محمد صلاح

جدير بالذكر أن الشرطة، أصدرت بيانا بأنهم على دراية كاملة بتدوينة العنصرية التي نشرت في حق لاعب ليفربول، وتم التفاعل معها من قبل آخرون وسيتم فتح تحقيق في هذا الأمر، مشددين على أنه لن يتم التسامح مع جريمة العنصرية بأي حال من الأحوال، وبالتحديد مع الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، والإنترنت من أجل استهداف الآخرين، فضلًا عن الذين يرتكبون جرائم جنائية مثل الكراهية، فهم في حاجة إلى فهم أنهم ليسوا خارج نطاق القانون.

وأصدر إيفرتون، في وقت سابق، بيانا حول هذه الواقعة، يدين بأي نوع من أنواع العنصرية، موضحين أنهم تواصلوا مع السلطات المختصة، من أجل تحديد هوية الشخص.