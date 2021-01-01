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ليفربول: محمد صلاح تفادى إصابة كبيرة وسيخضع لفحص جديد قبل مواجهة مانشستر يونايتد

11:41 ص | الإثنين 07 أكتوبر 2019
كتب: أحمد أبوالليل
ليفربول: محمد صلاح تفادى إصابة كبيرة وسيخضع لفحص جديد قبل مواجهة مانشستر يونايتد

محمد صلاح في مباراة ليستر سيتي

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كشفت تقارير إنجليزية مدة غياب المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" للموسم الجاري 2019-2020.

وأصيب محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وليستر سيتي عقب تدخل قوي من حمزة تشودري لاعب خط وسط ليستر سيتي، تجاه قدم صلاح ليسقط على إثرها أرضًا قبل أن يشكو من عدم قدرته على استكمال المباراة، ويدخل مكانه آدم لالانا.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها الفرعون المصري أكدت عدم تعرضه لإصابة خطيرة، موضحة أن عودته قد تتزامن مع نهاية فترة التوقف الحالي.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أن المسئولين في ليفربول أوضحوا أنهم على اقتناع تام بأن اللاعب المصري تفادى إصابة كبيرة بسبب هذا التدخل القوي من لاعب الثعالب، وهذا لحسن حظ الفرعون، مشيرة إلى مدة غياب محمد صلاح عن الملاعب ستكون 10 أيام على الأكثر، لكن اللاعب سيتم فحصه جيدا خلال الساعات الجارية لتحديد تفاصيل الإصابة بالكامل.

محمد صلاح يعود لقيادة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

وتابعت الصحيفة في تقريرها، أن عودة محمد صلاح ستكون عقب نهاية فترة التوقف الدولي الجاري حاليا، مؤكدة أن الفرعون المصري سيعود لقيادة فريقه أمام مانشستر يونايتد، في المواجهة المقرر إقامتها يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري، على ملعب "أولد ترافورد"، معقل الشياطين الحمر، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي، والتي يسعى خلالها الريدز لحصد رقم مميز بالفوز في 18 مباراة متتالية في البطولة ليعادل رقم مانشستر سيتي القياسي.

من ناحيته، طالب الألماني يورجن كلوب، مدرب الفريق، بأنه يجب وضع قواعد لحماية اللاعبين الذين يمتلكون المواهب من جانب صناع قوانين كرة القدم، موضحا أن نوعية التدخلات، مثل التي تعرض لها صلاح، ينبغي أن يتم إخراج البطاقة الحمراء لها لإنها لعبة خطيرة جدا في كرة القدم، لذلك ستحد القواعد من مثل هذه الإصابات.

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