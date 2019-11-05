التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة ليفربول ضد جينك بدوري الأبطال

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ليفربول ضد جينك
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، الشوط الأول من مواجهة ليفربول الإنجليزي ضد جينك البلجيكي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب أنفيلد بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
بدأت المباراة بسيطرة كبيرة من جانب فريق ليفربول، وفي الدقيقة الخامسة انطلق نابي كيتا لاعب وسط ليفربول، وأطلق تسديدة تصدى لها دفاع جينك، و واصل ليفربول الضغط حتى نجح الهولندي فينالدوم في إحراز هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 13، بعدما فشل دفاع جينك في إبعاد عرضية ميلنر.
وحاول ليفربول إضافة الهدف الثاني عن طريق محمد صلاح ونابي كيتا، لكن دفاع جينك وحارسه تصدوا لكل الفرص، قبل أن يخطف المهاجم مبوانا ساماتا هدف التعادل لفريقه جينك في مرمى فريق ليفربول، من ركلة ركنية في الدقيقة 41، استطاع أن يسددها برأسه متفوقاً على دفاع الريدز.
ودخل ليفربول مباراة اليوم بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جوميز -جيمس ميلنر
خط الوسط: فينالدوم - فابينيو - نابي كيتا
خط الهجوم: محمد صلاح - ديفوك أوريجي - أوكسليد تشامبرلين.
ويجلس على مقاعد بدلاء فريق ليفربول كل من: أدريان - لوفرين - ماني - فيرمينو - روبرتسون - لالانا- جونز.
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