بمشاركة صلاح.. ليفربول ينفرد بصدارة المجموعة بالفوز على جينك (فيديو)

حقق ليفربول انتصارا صعبا على ضيفه جينك البلجيكي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما بملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ليفربول رفع رصيده للنقطة التاسعة، ليرتقي لصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط مستغلا تعادل نابولي أمام سالزبورج النمساوي بهدف لكل فريق، بينما تجمد رصيد جينك عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

وشهدت بداية اللقاء استحواذ من جانب فريق ليفربول، حسث انطلق نابي كيتا لاعب وسط ليفربول، وأطلق تسديدة تصدى لها دفاع جينك.

ضغط ليفربول استمر حتى تمكن فينالدوم من إحراز هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 13، بعد ارتباك من جانب لاعبي جينك.

وحاول ليفربول إدراك الهدف الثاني عن طريق محمد صلاح ونابي كيتا، لكن دفاع جينك وقفوا سدا منيعا أمام كل الفرص، قبل أن يخطف المهاجم التنزاني مبوانا ساماتا هدف التعادل لفريقه جينك في مرمى فريق ليفربول، من ركلة ركنية في الدقيقة 41، استطاع أن يرتقي لها برأسه متفوقاً على دفاع الريدز.

وفي الدقيقة 62 نفذ أرنولد ركلة ركنية لليفربول على يسار مرمى جينك، نعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بسهولة من على القائم الأول للمرمى إلى وسط الملعب.

وفي الدقيقة 54، ومن هجمة منظمة للاعبي ليفربول في عمق منطقة جزاء جينك أنهاها محمد صلاح بنهيئة للكرة لزميله أليكس تشامبيرلين الذي سدد كرة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليسرى محرزا الهدف الثاني لليفربول.

وفي الدقيقة 74 أجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تغييرين بنزول ساديو ماني وروبرتسون بدلا من نابي كيتا وأليكس تشامبرلين.

وفي الدقيقة 82، أطلق لاعب جينك بريان هاينن تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس اليسون ببراعة وأنقذ مرماه من هدف محقق.

وفي نفس المجموعة، تعادل نابولي أمام ريد بول سالزبورج النمساوي بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما بملعب سان بولو بإيطاليا.

التعادل، أبعد نابولي عن صدارة المجموعة لصالح ليفربول، حيث رفع رصيده للنقطة الـ8، فيما رفع سالزبورج رصيده للنقطة 4 في المركز الثالث.