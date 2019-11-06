مايكل أوين عن محمد صلاح: جائع ومهووس بتسجيل الأهداف

أحدث الأخبار
محمد صلاح
تغنى مايكل أوين لاعب ليفربول السابق، بالمستوى الذي يقدمه محمد صلاح برفقة الريدز منذ قدومه إلى الدوري الإنجليزي، خصوصًا في أثناء مشاركته الأخيرة أمام جينك البلجيكي، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ويرى أسطورة ليفربول، أن الفرعون المصري بات مهووسًا بتسجيل الأهداف، خلال الفترة الأخيرة، بعد أن اشتدت حدة المنافسة بينه وزميله السنغالي ساديو ماني، الذي قاسمه على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، برصيد 22 هدفا.
وأكد أوين في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية، أن محمد صلاح اكتسب خبرات استثنائية بالدوري الإنجليزي، الأمر الذي ظهر جليا على تطور مستواه منذ انضمامه إلى ليفربول قبل 3 مواسم، قادما من روما الإيطالي.
ووصف لاعب ليفربول السابق، هداف الدوري الإنجليزي الموسمين المنقضيين باللاعب الجائع، الذي يتعطش لتسجيل أكبر قدر من الأهداف، وتحقيق مزيد من الإنجازات، في الإشارة إلى أن النجاح الذي شهدته مسيرة لاعب الفراعنة مع ليفربول جعله مهووسا بإضافة مزيد من البطولات والإنجازات إلى سجله.
وأضاف محمد صلاح 8 أهداف إلى سجله التهديفي هذا الموسم في جميع المسابقات التي شارك فيها برفقة ليفربول الإنجليزي، إذ إنه يأمل في الحفاظ على لقب الهداف للموسم الثالث تواليا بقميص الريدز.
يذكر أن الفرعون المصري بات على موعد لملاقاة مانشستر سيتي برفقة ليفربول، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي يبحث فيها بطل دوري الأبطال عن تعزيز صدارته لجدول المسابقة، وتوسيع الفارق مع السماوي الذي يعد منافسه المباشر.
الرائد
0
:
0
05:00 PMالدوري السعودى الممتاز
التعاون
النصر
0
:
0
06:55 PMالدوري السعودى الممتاز
الفيصلي
إف سي نواذيبو
0
:
0
07:00 PMكأس العرب للأندية الأبطال
نادي الشرطة
بايرن ميونخ
0
:
0
07:55 PMدوري أبطال أوروبا
أولمبياكوس
لوكوموتيف موسكو
0
:
0
07:55 PMدوري أبطال أوروبا
يوفنتوس
سرفينا زفيزدا
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبير
باير ليفركوزن
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي
باريس سان جيرمان
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
كلوب بروج
أتلانتا
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
دينامو زغرب
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
شاختار دونيسك
نادي الهلال الرياضي بالشابة
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
النجم الرياضي الساحلي
نهضة بركان
0
:
0
08:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
سريع وادي زم
حسنية أكادير
0
:
0
04:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الجيش الملكي
الوداد الرياضي
0
:
0
08:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
إتحاد طنجة
المغرب التطواني
0
:
0
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
أولمبيك آسفي
فيتوريا جيماريش
0
:
0
05:50 PMالدوري الأوروبي
آرسنال
الساحل
0
:
0
04:30 PMدوري VIVA الكويت
اليرموك
التضامن
0
:
0
06:45 PMدوري VIVA الكويت
الشباب
سترة
0
:
0
05:00 PMكأس ملك البحرين
الشباب
تعليقات الفيسبوك