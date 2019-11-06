مايكل أوين عن محمد صلاح: جائع ومهووس بتسجيل الأهداف

تغنى مايكل أوين لاعب ليفربول السابق، بالمستوى الذي يقدمه محمد صلاح برفقة الريدز منذ قدومه إلى الدوري الإنجليزي، خصوصًا في أثناء مشاركته الأخيرة أمام جينك البلجيكي، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرى أسطورة ليفربول، أن الفرعون المصري بات مهووسًا بتسجيل الأهداف، خلال الفترة الأخيرة، بعد أن اشتدت حدة المنافسة بينه وزميله السنغالي ساديو ماني، الذي قاسمه على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، برصيد 22 هدفا.

أوين يتغنى بإنجازات محمد صلاح مع ليفربول

وأكد أوين في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية، أن محمد صلاح اكتسب خبرات استثنائية بالدوري الإنجليزي، الأمر الذي ظهر جليا على تطور مستواه منذ انضمامه إلى ليفربول قبل 3 مواسم، قادما من روما الإيطالي.

ووصف لاعب ليفربول السابق، هداف الدوري الإنجليزي الموسمين المنقضيين باللاعب الجائع، الذي يتعطش لتسجيل أكبر قدر من الأهداف، وتحقيق مزيد من الإنجازات، في الإشارة إلى أن النجاح الذي شهدته مسيرة لاعب الفراعنة مع ليفربول جعله مهووسا بإضافة مزيد من البطولات والإنجازات إلى سجله.

وأضاف محمد صلاح 8 أهداف إلى سجله التهديفي هذا الموسم في جميع المسابقات التي شارك فيها برفقة ليفربول الإنجليزي، إذ إنه يأمل في الحفاظ على لقب الهداف للموسم الثالث تواليا بقميص الريدز.

يذكر أن الفرعون المصري بات على موعد لملاقاة مانشستر سيتي برفقة ليفربول، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي يبحث فيها بطل دوري الأبطال عن تعزيز صدارته لجدول المسابقة، وتوسيع الفارق مع السماوي الذي يعد منافسه المباشر.