أحدث الأخبار

أخر الأخبار

رسميا.. النجم الساحلي يطلب تأجيل لقاء الأهلي 24 ساعة.. ويشيد بموافقة الأحمر

علي سلامة.. لاعب واعد يشارك مع الكبار في بالم هيلز المفتوحة للجولف

بث مباشر مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا تحت 23 عامًا

أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. الكاميرون يفوز على مالي بهدف ويتصدر المجموعة مؤقتا (فيديو)

بحضور النساء.. السوبر الإسباني في السعودية رسميا

04:54 م | الإثنين 11 نوفمبر 2019
كتب: أحمد أبوالليل
بحضور النساء.. السوبر الإسباني في السعودية رسميا

السوبر الإسباني في السعودية

أخبار متعلقة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم، إقامة بطولة السوبر لعام 2019 في الفترة من 8 يناير 2020 وتستمر حتى 12 من الشهر ذاته في السعودية.

ويشارك في بطولة كأس السوبر 4 أندية للمرة الأولى في النظام الجديد، الذي يتبعه الاتحاد الإسباني في هذه البطولة، ويلعب برشلونة باعتباره حامل لقب الدوري الإسباني، ويشارك فالنسيا باعتباره بطلا لكأس ملك إسبانيا، وثنائي مدريد أتلتيكو مدريد وصيف ترتيب الليجا في النسخة الماضية، وريال مدريد صاحب المركز الثالث.

وتستضيف السعودية البطولة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعدما تفوقت على قطر التي كانت تنافس على تنظيم البطولة، وستقام مباريات السوبر الإسباني على ملعب الملك عبدالله، مقابل 40 مليون يورو في النسخة الواحدة.

ومن المنتظر أن يقام نصف النهائي الأول 8 يناير المقبل، على أن تقام المباراة الثانية في نصف النهائي الآخر، في الـ9 من الشهر ذاته، وتقام المباراة النهائية يوم 12 يناير بين الفريقين الفائزين في الدور نصف النهائي.

السماح للنساء بحضور مباريات السوبر الإسباني في السعودية

ووضع لويس روباليس رئيس الاتحاد الإسباني، شروط خاصة لخوض البطولة في السعودية، وتأتي أول الشروط وهي السماح للنساء بالوجود في الملعب وأن يرتدوا ما يحبون من ملابس، مشددًا في الوقت ذاته على أنه في حالة لم تلتزم السعودية بهذا الشرط، فبإمكانهم إلغاء العقد فورا.

أخبار قد تعجبك

محمد صلاح يؤكد جاهزيته للانضمام للمنتخب: متحمس للفوز بأمم أفريقيا

استطلاع رأى

  • غانا - شباب

    غانا - شباب

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
  • مصر - شباب

    مصر - شباب

  • مالي - شباب

    مالي - شباب

  • 0

    :

    1

    05:00 PM

    كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
  • الكاميرون - شباب

    الكاميرون - شباب

  • الحد

    الحد

  • 4

    :

    0

    05:00 PM

    كأس ملك البحرين
  • نادي التضامن بوري

    نادي التضامن بوري

  • الرفاع

    الرفاع

  • 2

    :

    0

    05:00 PM

    كأس ملك البحرين
  • البديع

    البديع

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة علاء علي لاعب الزمالك السابق

ورم خبيث في المخ.. تفاصيل وفاة علاء علي لاعب الزمالك السابق

لوزيرين السويسري يهاجم فايلر: قررنا إقالته بسبب "عدم الإنسانية" مع اللاعبين
فايلر يؤجل تقرير صفقات الأهلى وقائمة الراحلين بسبب فشل معسكر الإمارات