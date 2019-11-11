بحضور النساء.. السوبر الإسباني في السعودية رسميا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم، إقامة بطولة السوبر لعام 2019 في الفترة من 8 يناير 2020 وتستمر حتى 12 من الشهر ذاته في السعودية.

ويشارك في بطولة كأس السوبر 4 أندية للمرة الأولى في النظام الجديد، الذي يتبعه الاتحاد الإسباني في هذه البطولة، ويلعب برشلونة باعتباره حامل لقب الدوري الإسباني، ويشارك فالنسيا باعتباره بطلا لكأس ملك إسبانيا، وثنائي مدريد أتلتيكو مدريد وصيف ترتيب الليجا في النسخة الماضية، وريال مدريد صاحب المركز الثالث.

وتستضيف السعودية البطولة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعدما تفوقت على قطر التي كانت تنافس على تنظيم البطولة، وستقام مباريات السوبر الإسباني على ملعب الملك عبدالله، مقابل 40 مليون يورو في النسخة الواحدة.

ومن المنتظر أن يقام نصف النهائي الأول 8 يناير المقبل، على أن تقام المباراة الثانية في نصف النهائي الآخر، في الـ9 من الشهر ذاته، وتقام المباراة النهائية يوم 12 يناير بين الفريقين الفائزين في الدور نصف النهائي.

السماح للنساء بحضور مباريات السوبر الإسباني في السعودية

ووضع لويس روباليس رئيس الاتحاد الإسباني، شروط خاصة لخوض البطولة في السعودية، وتأتي أول الشروط وهي السماح للنساء بالوجود في الملعب وأن يرتدوا ما يحبون من ملابس، مشددًا في الوقت ذاته على أنه في حالة لم تلتزم السعودية بهذا الشرط، فبإمكانهم إلغاء العقد فورا.