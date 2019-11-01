للمرة الرابعة.. نور الشربيني تتوج بالبطولة الدولية للإسكواش

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نور الشربيني
تمكنت نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا في لعبة الإسكواش، من حصد لقب بطولة مصر المفتوحة الدولية 2019 للمرة الرابعة في تاريخها، والتي أقيمت على سفح الأهرامات، بعد فوزها على مواطنتها رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميًا.
وحصدت نور الشربيني اللقب، في يوم ميلادها الرابع والعشرين، على حساب رنيم الوليلي، بنتيجة 3-1. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: الشوط الأول (11-4) لصالح نور، الشوط الثاني (11-9) لصالح رنيم، الشوط الثالث والرابع لصالح نور الشربيني (11-5)، (11-6) على الترتيب.
وتأهلت رنيم الوليلي إلى المباراة النهائية، بعد فوزها على مواطنتها نوران جوهر بنتيجة 3-1، بينما تأهلت نور الشربيني على حساب الحمامي بثلاثة أشواط نظيفة.
يُذكر أن البطولة هي الأولى التي تشارك فيها نور الشربيني هذا الموسم، بعد العودة من إصابة الركبة، التي أبعدتها عن الملاعب لمدة تقارب 5 أشهر، وغابت على إثرها عن بطولتي الصين الدولية، وسان فرانسيسكو.
فوز نور الشربيني على مواطنتها رنيم الوليلي، جعلها تقلص الفارق في تاريخ مواجهاتها ضد المصنفة الأولى عالميًا.
والتقى ثنائي السيدات، بعد مباراة اليوم، في 23 لقاءً، حققت رنيم الفوز في 12 لقاء، بينما فازت نور الشربيني في 11 لقاء.
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