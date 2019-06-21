تعرف على جدول مباريات امم افريقيا في الدور الأول

انطلقت أمس الجمعة، منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، في نسختها الـ32، والتي تستضيفها الأراضي المصرية على 6 ملاعب مختلفة، بالمباراة الافتتاحية بين منتخب مصر ونظيره الزيمبابوي، في مواجهة أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، الذي يحتضن مباريات المجموعة الأولى.

المباراة الأولى بين مصر وزيمبابوي، انتهت بفوز منتخب الفراعنة بهدف مقابل لا شيء، أحرزه النجم محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول واللقاء، عن طريق تسديدة رائعة سكنت يسار حارس مرمى المنتخب الزيمبابوي.

ومن المقرر أن يقام مساء اليوم السبت، ثاني مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى، بين منتخبي أوغندا والكونغو الديموقراطية، على ستاد القاهرة، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

وينشر "الوطن سبورت" جدول مباريات مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية ومواعيدها على النحو التالي:

جدول الدور الأول في مباريات امم افريقيا 2019

السبت 22 يونيو:

الكونغو الديمقراطية * أوغندا.. 4:30 مساءًا في القاهرة.

نيجيريا * بوروندي.. 7 مساءًا في الإسكندرية.

غينيا * مدغشقر.. 10 مساءًا في الإسكندرية.

الأحد 23 يونيو:

المغرب * ناميبيا.. 4:30 مساءًا في القاهرة.

السنغال * تنزانيا.. 7 مساءًا في القاهرة.

الجزائر * كينيا.. 10 مساءًا في القاهرة.

الاثنين 24 يونيو:

كوت ديفوار * جنوب إفريقيا.. 4:30 مساءًا في القاهرة.

تونس * أنجولا.. 7 مساءًا في السويس.

مالي * موريتانيا.. 10 مساءًا في السويس.

الثلاثاء 25 يونيو:

الكاميرون * غينيا بيساو.. 7 مساءًا في الإسماعيلية .

غانا * بنين.. 10 مساء في الإسماعيلية.

الجولة الثانية:

الأربعاء 26 يونيو:

نيجيريا * غينيا… 4:30 مساء في الإسكندرية.

أوغندا * زيمبابوي…. 7 مساء في القاهرة.

مصر * الكونغو الديمقراطية… 10 مساء في القاهرة.

الخميس 27 يونيو:

مدغشقر * بوروندي.. 4:30 مساء في الإسكندرية.

السنغال * الجزائر.. 7 مساء في القاهرة.

كينيا * تنزانيا.. 10 مساء.

الجمعة 28 يونيو:

تونس * مالي.. 4:30 مساء في السويس.

المغرب * كوت ديفوار .. 7 مساء.

جنوب إفريقيا * ناميبيا.. 10 مساء.

السبت 29 يونيو:

موريتانيا * أنجولا… 4:30 مساء في السويس.

الكاميرون * غانا.. 7 مساء .

بنين * غينيا بيساو.. 10 مساء .

الجولة الثالثة:

الأحد 30 يونيو:

مدغشقر * نيجيريا.. 6 مساء في الإسكندرية.

بوروندي * غينيا.. 6 مساء في القاهرة.

مصر * أوغندا.. 9 مساء في القاهرة.

زيمبابوي * الكونغو الديمقراطية.. 9 مساء في القاهرة.

الإثنين 1 يوليو:

جنوب إفريقيا * المغرب.. 6 مساء في القاهرة.

ناميبيا * كوت ديفوار .. 6 مساء في القاهرة.

كينيا * السنغال.. 9 مساء في القاهرة.

تنزانيا * الجزائر.. 9 مساء في القاهرة.

الثلاثاء 2 يوليو:

بنين * الكاميرون.. 6 مساء .

غينيا بيساو * غانا.. 6 مساء في السويس.

موريتانيا * تونس.. 9 مساء في السويس.

أنجولا * مالي.. 9 مساء .