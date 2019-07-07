5 أرقام سلبية لمنتخب مصر بعد الخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا 2019

تلقى منتخب مصر الأول، هزيمة قاسية من نظيره الجنوب أفريقي، أطاحت به خارج بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وتمكن منتخب "الأولاد" من التغلب على المنتخب المصري بهدف مقابل لا شيء، أحرزه اللاعب تيمبينكوسي لورش في الدقيقة 85، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، لتطيح بالفراعنة خارج البطولة مبكرًا.

الخسارة المصرية أمام منتخب جنوب أفريقيا لم تكلف المنتخب الوطني توديع البطولة التي تقام على أرضها، وسلسلة من الاستقالات داخل أروقة اتحاد كرة القدم على رأسها استقالة هاني أبو ريدة فحسب، وإنما تسببت في تسجيل عدد من الأرقام السلبية، والتي نستعرضها لكم في التقرير التالي:

أرقام سلبية للفراعنة بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا

1- أول هزيمة بعد 13 مباراة داخل الديار في كأس الأمم:

تعد الهزيمة التي لحقت بمنتخب مصر يوم أمس أمام جنوب أفريقيا، هي الأولى التي يتلقاها المنتخب الوطني على أرضه في كأس أمم أفريقيا، منذ 33 عامًا.

وكانت آخر هزيمة لحقت بمنتخب مصر في كأس الأمم على أرضها، تلك التي حققتها السنغال في افتتاحية بطولة عام 1986 التي استضافتها مصر، إذ تغلبت السنغال على الفراعنة بهدف مقابل لا شيء.

بعدها خاضت مصر 13 مباراة على أرضها بكأس الأمم، بواقع 4 مباريات في بطولة 1986، و6 مباريات في بطولة 2006، بالإضافة إلى 3 مباريات في النسخة الجارية عام 2019، لم يخسر المنتخب المصري أيًا منها، قبل أن يتلقى الهزيمة الموجعة أمام جنوب أفريقيا، يوم أمس السبت.

2- استمرار غياب أمم أفريقيا عن الخزائن المصرية:

يعد المنتخب المصري هو الأكثر حصولًا على بطولة كأس أمم أفريقيا بين جميع منتخبات القارة السمراء، برصيد 7 ألقاب جاء آخرها عام 2010.

ومنذ التتويج ببطولة عام 2010، على حساب منتخب غانا في النهائي، وفشل الفراعنة في تحقيق أي لقب آخر من البطولة.

و لم يشارك الفراعنة في البطولة أعوام 2012، 2013، 2015، وخسر نهائي النسخة الماضية 2017 أمام الكاميرون، قبل أن يودع البطولة مبكرًا في النسخة الجارية، بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بالدور ثمن النهائي.

3- استمرار صيام المهاجمين عن التهديف:

منذ أن أحرز محمد ناجي جدو، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، هدف التتويج بكأس أمم أفريقيا في شباك غانا بالنهائي، ولم يسجل أي مهاجم مصري آخر أهدافًا في البطولة.

وشاركت مصر في نسخة 2017، التي سجل خلالها محمد صلاح وعبد الله السعيد ومحمود كهربا ومحمد النني أهداف المنتخب، بالإضافة إلى تسجيل محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وأحمد المحمدي أهداف المنتخب في نسخة 2019، وهي القائمة التي تخلو تمامًا من اسم أي مهاجم مصري.

وخلال النسختين، شارك المهاجمين مروان محسن وأحمد حسن كوكا وأحمد علي، وفشل جميعهم في تسجيل أي أهداف بالبطولة.

4- عدم التسجيل لأول مرة بعد 8 مباريات:

لم ينجح لاعبو منتخب مصر في هز شباك منتخب جنوب أفريقيا في مباراة الأمس، لتخرج شباك "الأولاد" نظيفة، إذ فشل محمود تريزيجيه على وجه التحديد في ترجمة فرصتين خطيرتين إلى أهداف.

وتعد تلك المباراة هي الأولى التي يفشل بها منتخب مصر في تسجيل أهداف منذ مباراة مالي في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2017، ليخوض بعدها المنتخب المصري 8 مباريات في نسختي 2017 و2019، سجل خلالهم جميعًا، قبل أن يفشل في التسجيل بمباراة الأمس.

5- عدم الفوز على جنوب أفريقيا منذ 21 عامًا:

حقق المنتخب المصري آخر انتصار رسمي على منتخب جنوب أفريقيا، في عام 1998، خلال نهائي كأس أمم أفريقيا الذي جمع المنتخبين، وتغلب الفراعنة حينها على "البافانا بافانا"، بهدفين نظيفين، أحرزهما أحمد حسن وطارق مصطفى.

بعدها تقابل المنتخبين في 3 مناسبات رسمية آخرها مباراة اليوم، وكانت المواجهتين السابقتين في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2012، وفشل خلالهما المنتخب المصري من تحقيق أي فوز، حيث خسر في مباراة الذهاب هناك بهدف مقابل لا شيء، فيما تعادلا في لقاء الإياب سلبيًا، قبل أن يعود ليخسر مرة أخرى في مباراة الأمس.