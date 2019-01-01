الحوار الكامل لمحمد صلاح عن فشل منتخب مصر وأزمة وردة وحقوق المرأة.. ورد شوبير

تحدث محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، عن أسباب فشل المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية ودوره في أزمة عمرو وردة بشأن مزاعم التحرش الجنسي، بالإضافة إلى العديد من الأشياء الخاصة بفريقه ليفربول وحقوق المرأة خلال حديثه لشبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال "صلاح" في تصريحاته عن تفكيره بعد الاعتزال الدولي بعد الانتقادات، التي تعرض لها عقب البطولة:"الاعتزال الدولي يعد صعبا للغاية بالنسبة لي في هذه الأوقات، أنا أعشق مصر كثيرًا، ولم أفكر في الاعتزال نهائيًا".

وأضاف نجم ليفربول:"حب بلدي هو ما يجعلني أتقدم كثيرًا منذ الاحتراف في الخارج، أحب مصر فأنا أمثل قدوة للأطفال، الذين يريدون أن يكونوا مثلي في يوم من الأيام".

وتابع الفرعون المصري قائلًا:"أتمنى أن أظل الشخص، الذي تحبه الأطفال وملهمهم، لذلك وجودي رفقة منتخب مصر أمر كبير، وتركه غاية في الصعوبة".

وعن فشل المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية وخروجه أمام جنوب أفريقيا، قال صلاح:"اللاعبين لم يكونوا سعداء ببعض الأشياء، التي حدثت أثناء البطولة، بالإضافة إلى العديد من الضغوطات التي تعرض لها اللاعبين في البطولة".

وأكمل قائد المنتخب الوطني:"علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا تمامًا فجميع عناصر المنتخب لم يظهروا على المستوى المطلوب في البطولة، ولم نقدم أي أعذار".

وتابع "صلاح"، مهاجما اتحاد الكرة:"يجب أن تجعلني أشعر بالراحة، ولكن في بعض أيام البطولة حصلنا على يوم راحة ولم استطع الخروج من غرفتي خلال هذا اليوم، بسبب وجود العديد من الجماهير بالفندق، والذين وصلت أعدادهم إلى 200 فرد من أجل التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين".

وعن أزمة عمرو وردة، والذي تم استبعاده من معسكر الفراعنة، قبل أن يتم إعادته مجددًا، علق "صلاح"، قائلًا:"لم أتدخل نهائيًا في إعادة عمرو وردة للمنتخب، لست قائدًا للفريق أوالمدرب، ولو كنت بهذه القوة لقمت بتغيير العديد من الأشياء".

وأضاف "صلاح":"تصريحاتي عن عمرو وردة خلال البطولة، كنت أقصد بها أن هذا الفعل، الذي قام به كان في وقت سابق وليس خلال البطولة".

وتابع:"عمرو وردة في حاجة للعلاج وإعادة التأهيل من أجل عدم تكراره وقائع التحرش مجددا".

وعن اتهامه بالنفاق فيما يتعلق بطريقة معاملة المرأة في الشرق الأوسط، على خلفية التصريحات التي أدلى بها لصحيفة تايم الأمريكية في وقت سابق، قال محمد صلاح:"موقفي لم يتغير، الناس يسيئون فهم ما أقول، ولكن ما أتحدث عنه في الوقت الحالي أن المرأة في الشرق الأوسط يجب أن تحصل على حقوقها كاملة".

وأضاف:"أنا أتحدث عن نفسي، عندما تواجه ابنتي مشكلة يجب أن تشعر بدعم مني للحديث معي عن أي أزمة أو مشكلة تواجهها، الشيء الأكثر أهمية هو الخوف، المرأة تخشى زوجها ووالدها، وهذه هي النقطة الرئيسية على ما أعتقد".

واستكمل صلاح، قائلًا:"تغيرت من حيث معاملتي للمرأة منذ أن تواجدت في أوروبا، لقد تحولت من ذلك الرجل، الذي تخاف منه النساء إلى الشخص الحالي، الذي يحاول مرارًا وتكرارًا ضد الموضوع لأنه يرى أن ذلك خطأ".

وعن فوزه رفقة ليفربول بدوري أبطال أوروبا، قال "صلاح":"لقد كان التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا بمثابة الإنجاز العظيم الذي تحقق".

وأكمل نجم ليفربول:"لطالما كان التتويج بدوري الأبطال بمثابة الحلم، الذي لطالما راود جميع اللاعبين بالفريق، وكل فرد من قاطني مدينة ليفربول".

وتابع صلاح حديثه، قائلًا:"دوري أبطال أوروبا كان أحد أهدافي التي سعيت كثيرًا لتحقيقها، وسعيد للغاية بتحقيق هذا الحلم أخيرًا".

فيما كذب أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق محمد صلاح بشأن حالة الفوضى، التي كان بها معسكر المنتخب بكأس الأمم الأفريقية قائلًا:"مزاعم وأقاويل صلاح مكررة وسمعناها من قبل خلال بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا".

وتابع "شوبير" في تصريحات نشرها موقع "as" الإسباني نقلا عن شبكة "سي إن إن":"معسكر المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية كان في غاية الانضباط، وذلك بالمقارنة بمعسكر الفريق خلال مونديال روسيا، كما أنه تم عزل اللاعبين والفندق الذي أقام به الفريق تمامًا عن الجماهير".